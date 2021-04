Meeleavaldajad kogunesid Toompea Lossi parki juba üheteistkümnendat päeva järjest. Et tänaseks muutis politsei oma strateegiat ning lisas sinna ka mõned piirded, et inimesed ei saaks suuri kogunemisi korraldada, liikusid inimesed Vabaduse väljakule. Toimunud on mitmeid korrarikkumisi.