GALERII ⟩ Päeva jooksul on Toompeale kogunenud meeleavaldajaid

Tallinna kesklinnas on toimunud ligi kaks nädalat meeleavaldused nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise vastu.

Möödunud nädalavahetusel toimusid kesklinnas suuremad meeleavaldused. Postimees kirjutas, et pühapäeva pärastlõunaks oli Vabaduse väljakul avaldamas meelt paarsada inimest, nende seas näiteks Varro Vooglaid, William Koval ja ürituse üks ninamees Tanel Gabtšenko, kes viidi politseibussiga minema.

Meeleavaldusel osalejate arv kasvas kuni pühapäevani

Põhja prefektuuri kriisistaabi juht Valdo Põder ütles, et Tallinna kesklinnas üle kümne päeva kestnud avalikel koosolekutel kasvas osalejate arv kuni pühapäevase kogunemiseni.

Põder märkis, et esmaspäev möödus möödus aga rahulikult, kohale tuli tunduvalt vähem inimesi ning hajutatusest peeti kinni. «Üldiselt võib öelda, et inimesed juhindusid politseinike suunistest ning püsisid hajutatult,» lisas ta.

Politseile teeb muret, et keegi ei ole võtnud avalike koosolekute korraldaja rolli. «Koosolekul ei ole kedagi, kes vastutaks kogunenud inimeste ja meeleavalduse ohutu kulgemise eest. Meile on teada eestkõnelejad, kes küll võtavad sõna nii koha peal kui ka sotsiaalmeedias ja kelle ümber inimesed koonduvad, kuid ka nemad ei julge võtta seda vastutust, et ise inimesi juhendada, suunata või turvalisusele mõelda,» ütles Põder.