Politsei: Tallinna vanalinnas musitseerimiseks tuleb luba küsida

«Mitmel päeval oleme märganud avalikul koosolekul inimesi, kes mängivad mõnd muusikainstrumenti. Selleks, et Tallinna vanalinna muinsuskaitsetsoonis musitseerida, tuleb taotleda luba Tallinna Kesklinna Valitsusest. See luba on eelkõige vajalik selleks, et pillimängijad üksteist ei segaks ja tänaval liikujad saaksid hea elamuse,» kirjutas Põhja prefektuur sotsiaalmeedias.