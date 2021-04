Helme: valdavalt eestikeelsele haridusele minek on tehtav 15 aastaga

«Liigume samm-sammult, alustades lasteaias süvendatud eestikeelset õpet, luues võimaluse nendele lastele, kes lasteaias on juba eesti keele selgeks saanud, minna eestikeelsesse kooli või siis nii-öelda vene kooli, kus õpe toimub juba esimeses klassis eesti keeles. Ja niimoodi klass-klassi haaval liigume edasi, samal ajal koolitades juurde õpetajaid, kes on võimelised sellises keskkonnas õpetama eesti keeles. Ja kusagil 15 aastaga me jõuame olukorda, kus järk-järgult on mindud Eestis üle valdavalt eestikeelsele haridusele,» rääkis Helme.

«See on midagi, mis ei ärrita mitte kedagi, mis on kõigile jõukohane - ka riigile ja omavalitsustele - ja kus me ei tee seda tohutut viga, et me paneme jõuga kokku eesti ja vene lapsed ja loome mingisuguse keelekeskkonna, kus keegi tunneb end väga halvasti,» märkis ta.