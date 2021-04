GALERII ⟩ Gümnaasiumilõpetajad sooritavad esimest riigieksamit

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna nentis tervituses eksamitegijatele, et esmaspäevane eksam ja selle tulemus ei sulge noorte ees ühtegi ust.

«Täna on eriline päev – teie 12 aasta pikkune koolitee hakkab lõppema. Ees ootavad veel viimased pingutused, näitamaks eelkõige iseendale, mida te sel teekonnal olete teada saanud nii enda kui meid ümbritseva maailma ja tema seaduspärasuste kohta,» sõnas ta.

Kersna kirjeldab, et senine õppimine on kulgenud üle mägede ja orgude. «Õppimine nõuab alati pingutust, kuid saab alati ka tasutud. Mäkke jõudes avanev pilt on avaram ja selgem. Selles ongi õppimise eesmärk – näha suuremat pilti, rohketes detailides ja rikkamates seostes.»