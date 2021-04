Texas himustab McConaugheyd kuberneriks

Dallas Morning Newsi tellitud arvamusuuringud näitavad, et tuleva aasta kubernerivalimistel oleks 45 protsenti Texase elanikest valmis toetama McConaugheyd ja 33 protsenti Abbotit.

Ajalehe Washington Post korrespondendi Philip Bumpi hinnangul on aga problemaatiline McConaughey praeguseks määratlemata parteijoon. Vabariiklaste seas on suurem toetus Abbotile, mis tähendab, et nende poolest ei saaks näitleja isegi kandidaadiks. Demokraatide esindajana ei pruugiks ta aga võita vajaminevat hulka vabariiklaste hääli.