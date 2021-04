Putini kõne keskendus koroonale ja rahajagamisele

Küll aga kinnitas Putin oma veendumust, et USA kavatses korraldada Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenkale atentaadi. Väidet on viimastel päevadel esitatud palju vene riigimeedias. «See ületas kõiki piire,» märkis Putin.

«Punased jooned»

Putin ütles kõnes, et riik ei taha põletada sildu Läänega, ent hoiatas asümmeetrilise ja karmi vastuse eest, kui Moskva väidetavaid häid kavatsusi nõrkusena võetakse.

«Me tõepoolest ei soovi põletada sildu. Aga kui keegi võtab meie häid kavatsusi ükskõiksuse või nõrkusena ning on hoopis ise valmis need sillad põletama või lausa õhkima, siis teadku, et Venemaa vastus saab olema asümmeetriline. Kiire ja karm,» hoiatas Putin.