PÄÄSTEAMETI AASTARAAMAT ⟩ Suur osa mullu uppunutest olid vette kukkunud

Seevastu oli mullu viimase viie aasta suurim veeõnnetustes hukkunute arv – 58, mida on poole rohkem kui 2019. aastal. Suur osa uppunutest ei läinud suplema teadlikult ja olid vette kukkunud. Paljudel juhtudel polnud ka teada, mis oli inimese kavatsus veekogu ääres. Mil eakamad olid õnnetuse hetkel kained, olid tööealised joobes.

Paljud said eelmisel aastal postkasti kriisijuhendi «Ole valmis!». Päästeameti varasemast uuringust selgus, et 15 protsenti Eesti elanikest hindas oma kriisis valmisolekut piisavaks, samal ajal uskus 35 protsenti, et kodukohas hädaolukord üldse tekkidagi võiks.