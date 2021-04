Riigikogu EL asjade komisjon toetab digitõendi kasutuselevõttu

Oodatavasti aitab rohelise digitõendi kasutamine taastada riikidevahelist reisimist Euroopa Liidus.

Komisjoni esimehe Siim Kallase sõnul on EL üks hinnatumaid saavutusi õigus liikmesriikide vahel vabalt liikuda: «Selleks, et ka pandeemia ajal saaks hõlpsamalt reisida, on Euroopa Liit võtnud kiirkorras menetleda rohelise digitõendi eelnõu,» selgitas esimees. Digitõendi õiguslik raamistik on plaanis vastu võtta juunis.

Digitõendi on elektrooniline platvorm, mille abil saab esitada tõendeid vaktsineerimise, haiguse läbipõdemise ja negatiivse testitulemuse kohta. «Tõendile kantakse ainult hädavajalikud andmed, see tuleb välja anda kas digitaalselt või paberil ning sellel peab olema unikaalne vöötkood, mis võimaldab tõendi autentsust ja kehtivust kontrollida,» lausus Kallas. Ta lisas, et digitõendi eesmärk on võimaldada kiiret ja usaldusväärset kontrolli piiril ning vältida võltstõendite kasutamist.

Komisjoni aseesimehe Riina Sikkuti sõnul tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, et andmete privaatsus oleks tagatud ja kõik saaksid reisida.

«Digitõendi puhul ei teki keskset andmete salvestamise süsteemi. Liikmesriigid ega transpordioperaatorid neid andmeid endale ei salvesta. Digitõendit on võimalik kontrollida nii, et info vaktsineerimisstaatuse või negatiivse testitulemuse kohta saab kinnitust, aga andmeid kellegi andmelattu ei jää,» ütles Sikkut ja lisas, et tõend ei takista samas vaktsineerimata inimeste reisimist. «Vastupidi, sellega on võimalik tõestada ka negatiivset testitulemust või haiguse läbipõdemist.»

Digitõend on kavandatud ajutise lahendusena ning kui WHO kuulutab koroonapandeemia lõppenuks, lõppeb ka rohelise digitõendi määruse kehtivusaeg. Eesti seisukoht on, et loodavat tehnilist lahendust peab tulevikus saama kasutada ka globaalselt. Platvormi loomiseks plaanib EL eraldada 49 miljonit eurot.