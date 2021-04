Raimond Kaljulaid rahvusooperi laiendamisest: enne tuleb mõõta mitte üheksa, vaid üheksasada korda

«Estonia teatri laiendamine Tammsaare pargi arvelt on otsus, mille puhul tuleb enne mõõta mitte üheksa, vaid üheksasada korda,» märkis sotsiaaldemokraatide Tallinna linnapeakandidaat Raimond Kaljulaid.

Tema hinnangul tuleks selgelt sõnastada, millised on alternatiivid – laiendada olemasolevat hoonet ja idee ehitada mere äärde uut kontserdimaja. «Tuleb selgelt välja tuua kõigi alternatiivide plussid ja miinused. Kindlasti tuleb otsustamisse kaasata ka kõik Tallinna inimesed» selgitas ta.

Siiski tuleks kaaluda põhjalikult, kuidas see sobib kokku peatänava rajamise plaaniga ja kuulata põhjalikult, mida räägivad muinsuskaitsjad.

Kaljulaidi hinnangul on väga oluline, et inimestel, keda teatri laiendamine kõige enam puudutab, on võimalus ka sõna sekka öelda. «Kuskil komisjonis salajasel hääletusel asi lihtsalt suletud uste taga paika panna – seda ei tohi kindlasti lubada,» märkis ta.