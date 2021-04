Valga opositsioonil õnnestus teisel katsel võim haarata

Valgas oli eile kavas volikogu istung, kus plaanis senise peamiselt keskerakondliku vallavõimu umbusaldamine ja uute vallavalitsuse liikmete ametisse nimetamine. Vahetult enne istungit tekkis aga segadus, kas istung ikka toimub, kuna senine võim püüdis seda ära jätta. Napilt enne istungit saatis senine volikogu esimees Alar Nääme volinikele teavituse, et istung jääb ära, viidates sellele, et Valga valla näitajad viitavad koroonanakkuse laialdasele varjatud levikule ja istungipaigaks valitud Valga kultuuri- ja huvialakeskuses ei ole võimalik täita terviseameti tingimusi. «Samuti ei näe Valga valla põhimäärus ja Valga vallavolikogu töökord ette elektroonilise istungi läbiviimise võimalusi. Isegi kui see oleks võimalik, on see ümberkorraldamine aeganõudev ning ei ole läbiviidav niivõrd lühikese aja jooksul,» lisas Nääme.