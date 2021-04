Fotod sündmuskohalt ⟩ Saku lasteaias sattus surmaohtu liivakastis liiva alla mattunud laps

Praeguse info põhjal on teada, et õnnetus juhtus õues lasteaia liivakastis, kus lapsed mängisid. Mänguhoos laps jäi auku kaevatud liiva alla ja kaotas õhupuuduse tõttu teadvuse.

Õues olid õnnetuse ajal ka õpetajad ning kui üks neist juhtunu avastas, asus ta kohe last elustama. Vähem kui kümne minutiga sündmuskohale jõudnud politsei ja kiirabi võtsid elustamise üle ning laps viidi lastehaiglasse.

«Juhtunu osas alustati kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb raske tervisekahjutuse tekitamist ettevaatamatusest. Kõik raske õnnetuse täpsemad asjaolud on väljaselgitamisel. Uurimine peab andma vastuse muu hulgas sellele, miks laps liiva all oli ja kui kaua. Praegu loodame kõik, et meedikute pingutused kannavad vilja ja lapse seisund stabiliseerub,» sõnas kriminaalmenetlust juhtiv ringkonnaprokurör Lea Pähkel.