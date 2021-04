Lugejad saavad Postimehe vahendusel Arktikasse seilata

«Mul on Postimehe nimel äärmiselt hea meel allkirjastada leping MTÜ Thethis Ekspeditsioonid esindaja Tiit Pruuliga selleks, et Postimees kajastaks Bellingshauseni uut retke polaaraladele Arktikas,» sõnas Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar. MTÜ esindaja Tiit Pruuli nentis, et rõõm on vastastikune, ning reis korraldatakse seetõttu, et inimesed saaksid kodudes jälgida, mis merel toimub ning mida põnevat korda saadetakse. Postimehe peatoimetaja lisas, et väljaande jaoks on äärmiselt oluline, et Eesti lipp taas maailma meredel liiguks: «Eesti on olnud suur mereriik ja on seda kahtlemata ka tulevikus.»