Leedu peaminister kahtleb Baltimaade vahel vaba liikumise vajalikkuses

«Arutelud võivad muidugi käia. Kuid arvestades, et otsitakse üle-euroopalist lahendust, kerkib küsimus, millele me peaksime suunama oma pingutused ja mis kiiremini valmis saab,» ütles peaminister seimis ajakirjanikele Eesti välisministri Eva-Maria Liimetsa teate kohta, et ta taotleb valitsuselt mandaati, et algatada uuesti läbirääkimised vaba liikumise ehk reisimulli taastamiseks Baltimaade vahel.