Kõlvart: Tallinn otsib Estonia juurdeehituse plaanile lahendust

«Me peaksime olema huvitatud üheskoos lahenduste otsimisest. Tallinna linna esimene signaal on see: linn soovib otsida lahendusi. Linna spetsialistid on juba andnud sellele projektile hinnanguid, mis tekitavad küsimusi, kas ja kuidas on võimalik seda projekti realiseerida,» ütles Kõlvart.

Praegu käib tema sõnul linna süsteemis analüüs, millesse on peale arhitektide ja muinsuskaitsja te kaasatatud ka keskkonna- ja kommunaalameti kui ka transpordiameti spetsialistid.

«Me peame mõtlema sellele, kuidas oleks seda projketi võimalik linna ruumiliselt ellu viia, kuidas see mõjutab keskkonda. Tuletan meelde, et Tammsaare park on riikliku looduskaitse all. Rääkimata sellest, et Estonia teater asub UNESCO Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal. UNESCO reeglite järgi ei tohiks uute hoonete rajamisega muinsuskaitsealal kaasneda ümbritseva linnaruumi olemuslikku muutmist,» ütles linnapea.