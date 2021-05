VIDEO ⟩ Üle 400 kilo meelemürki: Harjumaa kaubalaost tabati rekordiline kokaiinilaadung

Keskkriminaalpolitsei teatel avastati 2020. aasta sügisel ühest Harjumaa kaubalaost saadetise seest spordikotid, mis seal olema ei pidanud. «Suurtes spordikottides oli kokku 410 kilesse pakendatud briketti kahtlase ainega. Kiirtestiga tehti kohepeal kindlaks, et tegemist võib olla kokaiiniga ning hilisemate ekspertiisidega tuvastati, et seal oli kokku 411 kilo enam kui 90% puhtusega ainet,» teatas KKP sotsiaalmeedias.

Teadaandes märgitakse, et viimastel aastatel on tänaval müüdava kokaiini puhtusaste jäänud 60-70% juurde, kuid niivõrd kõrge ainesisaldus tähendab, et narkootikum ei olnud lahjendatud ning see läbis üksikute inimeste käsi – lühidalt öeldes, jõudis siia Lõuna-Ameerikast otse tootjalt.

Praeguse uurimisversiooni kohaselt jäi aine kurjategijatel Hollandi sadamas välja võtmata ning Eestisse see tegelikult mõeldud ei olnud. «Kindlasti ei olnud aine siinsele turule mõeldud, sellisele kogusele ei ole Eestis tarbijaid. Menetluse käigus selgitasime välja, et samade markeeringutega ainet on leitud ka teistes Euroopa riikides ja Lõuna-Ameerikas. Hetkel teemegi koostööd rahvusvaheliste partneritega, vahetame infot ja peamine eesmärk on välja selgitada, kes selle aine taga võivad olla. Ekspertiisi käigus otsisime pakkidelt ka DNA-d , võimalikke sõrmejälgi. Neid andmeid partnerite omadega kõrvutades on suurem tõenäosus kurjategijad tuvastada,» rääkis organiseeritud kuritegude büroo juht Ago Leis.