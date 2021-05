Valitsuse kokkuvõte saja päeva tööst: 87 protsenti plaanist on täidetud

«Need on olnud tormilised 100 päeva – Eesti lähiajaloos pole ükski valitsus alustanud tööd nii sügavas kriisis. Sellest tulenevalt oleme võidelnud koroonakriisiga, sealhulgas koostanud riigi lisaeelarve ja töötanud välja toetusmeetmed, tegelenud elanike vaktsineerimise küsimustega ning koostanud ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes, et Eesti elu saaks koroonakriisist taastuda,» ütles Kallas.

Peaministri sõnul on valitsus seejuures tegelenud paljude tulevikku vaatavate ja Eestielu edasi viivate strateegiliste ülesannetega. Järgmise kahe aasta jooksul on valitsuse eesmärk astuda otsustavad sammud Eesti tuleviku pikaajaliseks kindlustamiseks, sealhulgas digi- ja rohepöörde elluviimiseks.

Jätkuvalt jäävad Kallase sõnul valitsuse tähelepanu alla ka koroonaviirust puudutavad küsimused, nende seas kriisi järelmõjude leevendamine.

Eesmärkide kaupa nägi saja päeva plaan ette 70 ülesannet, millest 87 protsenti ehk 61 ülesannet saab tänase seisuga täidetud.

Koroonapandeemia

Covid-19 pandeemiast väljumiseks on heaks kiidetud ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes, töötatud selle nimel, et tasuta kodulähedase vaktsineerimise võimalus avaneks juba mais kõigile soovijaile, käivitatud vaktsineerimisalane teavituskampaania ja uuendatud Covid-19 vaktsineerimise plaan. Majanduse taaskäivitumisele kaasa aitamiseks on täiendatud toetusmeetmeid, mis on mõeldud kriisist väljumiseks hariduse, ettevõtluse ja põllumajanduse valdkonnas.

Tervis

Valitsus on heaks kiitnud rahvastiku tervise arengukava aastateks 2020–2030 ning vaimse tervise rohelise raamatu. Arutatud on analüüsi ja ettepanekuid soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide reformimiseks. Samuti on arutatud ettepanekuid pikaajalise hoolduse jätkusuutlikuks korraldamiseks, rahastamiseks ja omastehooldajate toetamiseks ning toetatud erivajadusega laste tugisüsteemi uuendamist.

Majandus

Valitsus on saatnud riigikogule arutamiseks teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava aastateks 2021–2035. Uuendatud on riigi kinnisvara strateegiat ja kiidetud heaks uued kinnisvarapoliitika põhimõtted ning arutatud riigile kuuluva ettevõtluse ja vara revisjoni läbiviimist. Et tagada piirkondlikud investeeringud ja tasakaalustatud areng kogu Eestis, koostatakse üleriiklik regionaalarengu tegevuskava.

Keskkond

Valitsus on heaks kiitnud ettepaneku koostada keskkonnavaldkonna arengukava aastani 2030 ning metsanduse arengukava aastani 2030, samuti on heaks kiidetud strateegia «Eesti 2035» tegevuskava. Rohepöörde elluviimiseks käivitati omavalitsustele taotlusvoor kliimamuutuse leevendamise ja sellega kohanemise kavade koostamiseks ning loodi ka tuumaenergia töörühm, kes hakkab analüüsima tuumaenergia kasutuselevõtmise võimalusi Eestis.

Haridus ja kultuur

Heaks on kiidetud kultuurivaldkonna arengukava 2030 koostamise ettepanek, välja töötatud kultuuriranitsa, liikumisharrastuse ning eesti keele majade laiendatud kontseptsioon. Haridusvaldkonnas on koostatud koroonakriisist väljumise plaan ning õpetajate järelkasvu tagamise ja õpetajaameti väärtustamise tegevuskava, novembri lõpuks töötatakse välja ka eestikeelse hariduse tegevuskava. Lisaks on valminud annete arendamise kontseptsioon. Kooskõlastusringile on saadetud ka eelnõu, millega luuakse perelepitussüsteem, mis annab võimaluse vanemate lahkumineku korral tagada parimal moel laste heaolu.

Riigikaitse ja välissuhted

Valminud on inimõigusdiplomaatia ning Eesti ja Ameerika Ühendriikide suhete tugevdamise tegevuskava ning asutatud on SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus. Heaks on kiidetud eelnõu, millega hõlbustatakse riigi ja kaitseväekohustuslaste omavahelist suhtlemist, arutatud on analüüsi ja ettepanekuid Balti riikide kaitsekoostöö ja kollektiivkaitse tugevdamiseks.

Ühtlasi on kinnitatud korraldus, millega ettevõtted saavad sõjalise kriisi ajal teenuste osutamiseks riigikaitselised ülesanded, ning siseturvalisuse ja sõjalise kaitse valdkonna koostöö tugevdamiseks jätkub siseministeeriumi ja kaitseministeeriumi koostöökokkuleppe ettevalmistamine.

Põllumajandus

Heaks on kiidetud põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 ning Eesti maaelu arengukava 2014–2020 muudatusettepanekud, millega lisati arengukavasse täiendavalt 258,5 miljonit eurot Euroopa Liidu rahastust ning muudeti meetmete tingimusi üleminekuaastateks 2021 ja 2022.

Korruptsioon

Heaks on kiidetud korruptsioonivastane tegevuskava, huvide konflikti vältimise juhised ministritele, nende nõunikele ja kõrgematele riigiteenistujatele ning lobistidega suhtlemise hea tava, kinnitatud on ka uued kuritegevuse vastase võitluse prioriteedid. Muu hulgas on heaks kiidetud ka riigi IT-baasteenuste konsolideerimise ettepanekud.