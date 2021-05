Kõlvart: Tallink loobub linnahalli projektist

Kuna Eesti on saanud Euroopa Liidult loa kasutada Tallinna linnahalli projekti elluviimisel riigiabi, tahab linn projektiga siiski edasi minna ning otsib erasektorist uusi partnereid. Selleks on algatanud linn turu-uuringu, et selgitada välja võimalike huvisid ja tingimusi.