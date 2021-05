Kiik: etteheited Jüri Ratasele on ülekohtused

Kiik ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et peaministri tööga seotud kulutused on reguleeritud seadustega. «Võin kinnitada, et peaministri tööga, ringreisidega kaasneb palju kulusid,» ütles Kiik. «Kõige odavam on inimene, kes midagi ei tee, istub oma kabinetis ja joob vett,» lisas ta.