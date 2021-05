Haiglas koroonahaigusse jäänud 77-aastane naine suri vaktsiinist hoolimata

Tütar matab oma ema 9. mail. Urn on kerge. Tuhk läheb mulda kaevatud auku, tuha peale jälle muld, siis väetis ja siis pihlapuu istik. Kõik saab tehtud ema soovide järgi ja seetõttu hing kerge. Teisalt on jäänud vastuseta hulk kraapivaid küsimusi. «Miks vaktsiin mu ema ei kaitsnud?» küsib tütar. Nii tema kui ka ema nimed on Postimehele teada, kuid teema delikaatsuse tõttu me neid ei avalda.