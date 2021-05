Harjumaal võib nädalavahetusel kohata relvadega naisi

Võistluse korraldaja ning läbiviija on igal aastal erinev Naiskodukaitse ringkond koostöös kohaliku malevaga ja sel aastal on võistlus esimest korda Tallinna ringkonna korraldada. Koormusmatkal võtavad mõõtu kõikide ringkondade võistkonnad – kokku on neid 17.

Tänapäevaste koormusmatkade lõpetajatega sarnaseid emotsioone ja mälestusi jagavad ka esimesel koormusmatkal osalenud võistlejad. Naiskodukaitsja Riina Kütt meenutab, et esimesel koormusmatkal osales kolm võistkonda: Rapla, Tartu ja Harju-Tartu segavõistkond. Võistlus oli raske ka toona, mil rajal oldi järjest kaks ööpäeva ning ilmad olid vihmased ja külmad. Kaasas pidi tassima suurt raadiosaatja kasti, mis oli seljas veel kõige väiksemal võistkonnaliikmel. «Puhkepausi ajal magasime neljakesi maa peal, matte ei olnud. Üks telkmantel oli all, teine peal ja saapad pea all. Korraga keerasime külge – üksteise vastas olime, et alajahtumist ei tekiks,» meenutab Kütt.