Viiruse küüsis Narva kõiki õpilasi koolimajja siiski ei luba

Terviseameti soovitusel lubavad Narva munitsipaalkoolid mai lõpuni kontaktõppele kuni 75 protsenti õpilastest. Linn teatas, et selle põhjuseks on Narva epidemioloogiline olukord, kus koroonaviirusesse haigestumine on endiselt kasvutrendis ja selle märkimisväärset langust ei saa lähiajal veel prognoosida.

Narva nakatumisnäitaja on Eesti üldnäitajaga võrreldes kolmekordne

Kahe nädala vaates on haigestunute hulk Narvas kasvutrendis. Reedese seisuga on 14 päeva nakatumisnäitaja Eestis 327,5, Narva linnas samas 974,1. Kahe nädala vaates on haigestumine Narvas tõusnud pea 50 protsenti.

Samal ajal on Ida-Virumaa jätkuvalt murelapseks ka koroonaviiruse vastu vaktsineerimises. Võrreldes ülejäänud Eesti maakondadega, on Ida-Virumaal vaktsineerimise hõlmatus madalaim - mil Eesti keskmine hõlmatus näiteks 80+ vanuserühmas on pea 60 protsenti, siis Ida-Virumaal vaid 30 protsenti.