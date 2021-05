OTSEPILT ⟩ Riigikogu erikomisjon uurib Kiigelt ja riigikontrollilt vaktsineerimise korraldust

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul soovib komisjon saada selgust valitsuse täitmata lubaduse kohta, et mai esimese nädala lõpuks on vaktsineeritud 80 protsenti üle 80-aastaseid. Praegu on vaktsineerimise tase naiste seas alla 60 ja meeste seas alla 70 protsendi.

«Samuti on oluline saada ülevaade tõrgetest üldvaktsineerimisel ning sellest, milline on valitsuse kava järgi vaktsineeritu staatus erinevate piirangute ja sertifikaatide rakendamisel,» lisas Reinsalu.

Lisaks vaktsineerimisele käsitleb komisjon istungil kriisis kõige enam kannatada saanud valdkondadele toetusraha jagamist. «Ma ei väsi kordamast, et olgu see eelarveline või laenuraha, kõiki riigieelarvelisi vahendeid tuleb kasutada sihipäraselt, võrdsetest reeglitest lähtuvalt ja arvestades, et nende rahadega on võimalik luua uut väärtust, mitte ainult vanu võlgu kustutada,» kõneles Reinsalu.