Kõlvart: Tallinn on valmis kaitseväe orkestri endale võtma

Kõlvart kirjutab, et kui Eesti kaitse-eelarve kosub ja riik seda vajalikuks peab, siis on Tallinna linn loomulikult valmis orkestri kaitseväele tagasi loovutama.

«Kas see on tõsine ettepanek? Loomulikult tõsine, sest oleme juba otsustanud, et riigieelarvest laste huvihariduse vähendamise katame linnaeelarvest ja lapsed kärpe tõttu kannatama ei pea. Oleme linna jätkuvalt mõistlikult majandanud, viimase aasta jooksul linnaorganisatsiooni ka ümber kujundanud ja optimeerinud ning see annab meile võimaluse väärtustada olulisi valdkondi ka tegudes, mitte ainult sõnades,» kinnitas ta.