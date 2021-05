Poola rannakaitse üksuse võitlejad ühinesid Kevadtormiga

«Poola raketiüksuse osalemine Kevadtormil saadab selge heidutussignaali ning näitab kahe maa suurepärast liitlassuhet,» ütles laevastiku ülem kaptenleitnant Mati Terve. Ta lisas, et merevägi saab hea võimaluse harjutada rannikukaitset ja laevatõrjet võimetega, mida me ise veel ei oma.

Poola üksus osaleb koos Eesti mereväega 24. mail algaval Kevadtormi õppelahingute faasis. Esimesel nädalal paiknevad üksused Hiiumaal hajutatult, et harjutada koostöötegevusi laevadega merel ning lahingtegevustena maismaal. Mereväe üksused peavad Hiiumaa lähistel merelahinguid koostöös õhuväega ning loovad olukorrapildi merel.

Õppusel Kevadtorm osaleb tänavu ligi 7000 inimest. Õppus Kevadtorm on kaitseväe suurim iga-aastane õppus, mille eesmärk on harjutada kaitseväe erinevate üksuste koostööd. Võrreldes tavapäraste oludega on õppusel tänavu koroonaviiruse levikust tingitud põhjustel vähem reservväelasi, sedapuhku osaleb õppusel ligikaudu 350 reservväelast.