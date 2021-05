Jõks võttis valitsuse vastu esitatud hagist tagasi esialgse õiguskaitse osa

Jõks esitas Tallinna halduskohtule kaebuse eelmise nädala esmaspäeval, 10. mail ja taotles oma kliendi, Tallinnas Kalamajas asuvale kohvikule esialgse õiguskaitse kohaldamist, kuna sel ajal siseruumides toitlustamise keeld kehtis.

«Võimalus välitingimustes toitlustada alates 3. maist kaebaja olukorda ei päästa, sest väljas toitlustamist ei soodusta Eesti kliima. Lisaks ei ole kaebajal võimalik tulenevalt kinnistu eripärast rajada terrassi. Kullerteenuse kasutamine ei võimalda ka maksejõuetust vältida, sest kullerfirmadele makstav vahendustasu 25 protsenti võimaldaks heal juhul nulli jääda, mitte aga teenida kasumit, et võlgasid tasuda. Kaebaja ei kvalifitseeru ka ühelegi abimeetmele. Seetõttu on kaebaja ainukeseks õlekõrreks kaebuse ja esialgse õiguskaitse taotluse esitamine,» seisab Tallinna halduskohtule esitatud hagis.

Samas selgus, et Kalamaja kohvikul on terrass siiski olemas. Jõks selgitas Postimehele, et terrassi olemasolu ilmsikstulek on esialgse õiguskaitse taotluse tagasivõtmisel kuuendajärguline ja seda sammu ajendasid teda astuma muud põhjused.

Allar Jõksi kommentaar MEM Kohvikud esindajana esitasin halduskohtule kaebuse eelmisel esmaspäeval 10.05.2021. Kaebuse esitamise ajal kehtis keeld kohvikutele siseruumides toitlustada. Samuti ei olnud teada, millal leevendusi tegema hakatakse. Väärib meenutamist, et sel hetkel oli veel «jõus» ka terviseameti peadirektori hoiatus, et suvi jääb ära. Seetõttu taotles kaebaja esialgset õiguskaitset, et kohtuvaidluse ajal võiks kohvik siseruumides toitlustust pakkuda. Valitsus arutas piiranguid järgmisel päeval, teisipäeval 11.05.2021. Nii terviseamet kui ka teadusnõukoda soovisid pikendada siseruumide keeldu. Lõpuks valitsus otsustas, et vaidlusalused piirangud kaotatakse alates 24.05.2021. Kuna Postimees tänuväärselt kajastas kaebuse esitamist sama päeva hommikul, siis oli kaebuse esitamise fakt ja peamised argumendid valitsuskabineti toimumise ajaks teada. Järelikult võis ka kaebuse esitamine kaasa aidata sellele, et valitsus alates 24.05.2021 mitmed piirangud kaotas. Järelikult on kaebaja esimene eesmärk, kiirendada piirangute leevandamist saavutatud. Ja sellest on võitnud kõik Eesti toitlustusasutused, teatrid, kinod ja üritustekorraldajad. Arvestades, et vaidlustatud piirangud kaovad järgmisest esmaspäevast, siis langes ära vajadus esialgse õiguskaitse taotlemiseks. Seetõttu teatasin kohtule, et esialgse õiguskaitse taotlust ei ole vaja lahendada. Kohus ei ole kohtuistungi aega ega teisi menetlustähtaegasid määranud. Kaebaja ei pea õigeks meedia vahendusel oma edasistest sammudest, näiteks võimalik hüvitise nõue, teavitada. Loodan, et kaebuse esitamine mõjutab tulevikus keeldusid hoolikamalt kaaluma ja julgustab igaüht oma õiguste eest seisma.