Keskkonnaministeerium soovib linnuteadlastelt kasutut uuringut

«Nad ei ole veendunud, et kevadsuviste raiete ärajätmisest Eesti metsalinnustiku jaoks midagi paremaks läheks,» jäi Võhandule ministriga vestlemise põhjal mulje ministeeriumiametnike seisukohast pesitsusrahu küsimuses, mis sarnaneb Eesti erametsaliidu omaga. «Kuigi on olemas uuringud, mis näitavad, et pesitsusaegsete raiete tõttu hukkub aastas minimaalselt 84 000 linnupoega, küsisid nad uuringuid, mis ütleksid arvuliselt, kui palju saab Eestis olema linnupaare rohkem, kui kevadsuvel ei raiu.»