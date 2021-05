Eesti suursaadik Valgevenes: inimesed on ära hirmutatud, uut protestilainet oodata ei ole

«Rahvas ei julge enam tänavale tulla. Uute protestide tekkimine soojade ilmadega on vähetõenäoline,» vastas Kokajev küsimusele, kas külma talve järel on nüüd oodata valgepunaste meeleolude taasõitsemist ning sügiseste meeleavalduste uuesti esinemist.

Pühapäevasest intsidendist põhjustatud meeleolusid kommenteerides märkis Kokajev, et ametivõimud püüavad igati näidata, et opositsioonipoliitik Raman Pratasevitši arreteerimine Ateena-Vilniuse liinil lennanud Ryanairi lennukit kaaperdades oli täiesti juhuslik. «Üritatakse näidata, et päästeti Euroopa suurest ohust, kuna väidetavalt oli lennukil pomm,» sõnas Kokajev ja lisas, et seda versiooni ei usuta ning ollakse kindlad, et operatsiooni korraldas Valgevene eriüksus.

Valgevene opositsiooniaktivist Raman Pratasevitš videol, mis on tehtud pärast ta kinnivõtmist. FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Millisena nähakse Venemaa mõju operatsiooni elluviimisel? «Kes seda oskab öelda, kui palju Venemaa oli seotud. Seda võib öelda, et Venemaa on olnud üsna vaoshoitud selle kajastamisel ning Valgevene sõltuvus Venemaast on suurenenud. Endiselt püsib laual liitriigi küsimus,» tõi Kokajev välja ja märkis, et 30 teekaardist on konkreetsemate tulemusteni jõutud 28-s. Kokkulepet pole leitud veel maksusüsteemide ühtlustamises ja ühtses energiaturus.

Režiimi kättemaks

Miks just nüüd oli vaja Pratasevitš arreteerida? Kokajevi sõnul oli režiimi otsus emotsioonidel põhinev – pelk soov maksta kätte eelmise sügise protestide eest. «Sest sündmused tulid võimude jaoks täiesti ootamatult.»

Režiimi vastus intsidendi järellainetusele oli tavapärane retoorika, et Lääs teeb liiga. «Riigimeedia räägib, et kehtestatavad sanktsioonid löövad enim lihtinimesi, aga opositsioon nõuab sanktsioonide karmistamist. Väga paljud inimesed on tänulikud inimestele, kes on otsustanud Valgevene õhuruumi vältida.»

Valgevene president Aljksandr Lukašenka. FOTO: POOL New/via REUTERS

Kokajev ei arva, et sanktsioonid jätavad võimuladviku täiesti külmaks. «Võimuladvikul on küll erinevad võimalused, et reisipiirangutest mööda minna, aga sanktsioonid riigiettevõtetele halvavad riigiettevõtete tööd ja sellesse suhtutakse väga halvasti.»

Kohvrid valmis

Vastuseks Läti käitumisele asendada jäähoki MMil Valgevene riigilipp valgepunase lipuga saatis Valgevene riigist välja kogu Läti saatkonna.

See on täiesti pretsedenditu juhtum. «Olen olnud 30 aastat välisministeeriumis ja töötanud diplomaadina ning pole varem näinud, et terve saatkond saadetakse välja. Väga ebainimlikult anti suursaadikule 24 tundi ja personalile 48 tundi aega lahkumiseks,» märkis Kokajev.