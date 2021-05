Kaljulaid: Eesti ja Austria saaksid luua keskkonnasõbralikke lahendusi

President Kersti Kaljulaid märkis kolmapäeval riigivisiidil Austrias, et Eestil ja Austrial on hea võimalus koos välja töötada uusi tarku keskkonnasõbralikke lahendusi, sest Austria on eesrinnas kliimaeesmärkide saavutamise ja roheliste lahenduste ning Eesti omakorda tarkade digilahenduste vallas.