Kui paljud riigikogulased on saanud vaktsiinisüsti?

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) pressinõunik Holger Berg lausus Postimehele, et umbes pool EKRE fraktsioonist on saanud juba kaks vaktsiinidoosi. «Vaktsineerimisvastaseid fraktsioonis ei ole, küll on aga 19 saadiku seas mõni koroonavaktsiiniskeptik, kes lähiajal ilmselt ei vaktsineeri,» lausus Berg ja lisas, et ülejäänud on teise vaktsiinidoosi ootel.