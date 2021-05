«Korduvsüstimisel on probleem selles, et see esimene adenoviiruse vastane immuunvastus hakkab sõna otseses mõttes vaktsiini tapma ehk siis vaktsiini komponendiks olev adenoviirus inaktiveeritakse enne, kui ta jõuab rakku, kus ta saaks toota koroonaviiruse valku. Tulemuseks on üha tugevam immuunvastus adenoviiruse vastu ja lisaefekt, mis saadakse koroonaviiruse vastu, väheneb, mida rohkem süste on tehtud,» selgitas professor Andres Merits Kanal 2 uudistesaatele «Reporter».