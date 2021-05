Velotuur segab reedel Tallinna-Tartu marsruudil liiklust

Jalgratturite kolonnile vastutulev liiklus peatatakse julgestusõidukite poolt kolonni möödumise ajaks, mille järel tavaliiklus taastub. Rajaga ristuvatel teedel on ajutised kiirusepiirangud ja ka ristmikel peatavad reguleerijad liikluse ratturite ja saateautode kolonni läbimise ajaks. Kolonni lõpetavast politsei sõidukist möödasõit on keelatud ja kolonni taga saab liikuda ainult sama kiirusega, mis on kolonnil. Kui on eeldata pikemat kolonni taga sõitu siis on soovitav kasutada sihtkohta jõudmiseks alternatiivset marsruuti.