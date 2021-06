Postimehe peatoimetajana alustab tööd Marti Aavik

Postimees Grupi nõukogu esimehe Margus Linnamäe sõnul on teatav rotatsioon organisatsoonis igati tervitatav, seda enam, kui uutele ja väärikatele positsioonidele liiguvad inimesed ettevõtte seest. «Postimehe Fondi mõju hariduselu toetajana kasvab lähitulevikus märgatavalt ning Mardi näol saab see vajaliku professionaalse ja tunnustatud akadeemilise taustaga vedaja. Ühtlasi on heameel anda võimalus uuteks väljakutseteks Martile,» ütles Linnamäe.

«Mul on hea meel, et Postimehe uus peatoimetaja on võrsunud toimetuse seest,» kommenteeris Postimees Grupi juhatuse esimees Andrus Raudsalu. «See annab tunnistust meie talentide pingi pikkusest. Marti Aavik on end tõestanud peatoimetaja asetäitja rollis, kuid nüüd seisab tal ees Eesti suurima ajakirjandusorganisatsiooni mõjukuse säilitamine ja kasvatamine 21. sajandi pidevalt muutuval meediamaastikul. Tänu oma senisele tegevusele on Martil selleks suurepärased eeldused ja Postimehe meeskonna täielik tugi.»

Marti Aaviku sõnul on Postimees täna väga heas seisus ning tal on suur rõõm toimetuse juhi kohale asuda. «Postimees on ergas ja uuendusmeelne – olgu see siis laupäeval postkasti jõudev Postimees Nädal või igal hetkel uudiseid pakkuv ja uuenev veeb. Meie lugejatel on põhjust rõõmustada ja konkurentidel ärevust tunda,» märkis Aavik.

Aaviku sõnul on Postimees oma 164-aastases ajaloos olnud Eesti rahvaga koos nii headel kui sandimatel aegadel, alates esimesest teretamisest 1857. aastal. «Kusjuures me mõtlemegi täiesti siiralt nii, et teeme ajakirjandust koos meie rahvaga, andes tribüüni neile, kellel endal sõnaseadmine lobedalt läheb ja hääle neile, kelle mured ja rõõmud meieta ei kõlaks,» märkis vastne peatoimetaja.

Marti Aavik FOTO: Remo Tõnismäe

Aaviku sõnul on raske leida meediamaja, kes sama palju kui Postimees panustaks teemadesse, millest pole oodata kiiret ärilist kasu, aga mis on üliolulised, et meil rahvana hästi läheks. «Mõelge laupäevalisale Arvamus ja Kultuur, igapäevastele kultuurikülgedele ja ka teaduse ja tehnoloogia lugude peale ning samuti Eestile olulistele fookuskülgedele,» tõi Aavik näiteid. «Tahame, et meil Eestis oleks alates peredest kuni poliitikani rohkem üksteise mõistmist kui hukkamõistmist.»

Andrus Raudsalu sõnul aitas Mart Raudsaar Postimehe paberlehte oluliselt uuendada ja samuti ei tohiks Raudsalu sõnul alahinnata Raudsaare panust toimetuse koroona kriisist läbi juhtimisel seoses kõrgendatud huviga ajakirjandusliku sisu vastu ja riigis kehtivate erinevate piirangutega, mis oli suureks väljakutseks kõigile ajakirjandusorganisatsioonidele.

«Tehtud töö eest avaldan Mardile siirast tänu! Mardi suundumine Postimehe Fondi annab talle võimaluse senisest veelgi enam panustada ajakirjanduse kvaliteedi parandamisesse läbi Fondi tegevuste, olgu selleks Postimehe Ajakirjanduskool, meie erinevad toetused ajakirjandustudengitele või uued loodavad koolitus- ja toetusmeetmed,» märkis Raudsalu.

Postimehe endine peatoimetaja Mart Raudsaar. FOTO: Mihkel Maripuu

«Ma tänan kõiki Postimehe toimetuse inimesi suurepärase koostöö eest,» ütles Postimehe senine peatoimetaja Mart Raudsaar.

Postimehe toimetusel ja Postimehel organisatsioonina seisavad Raudsaare sõnul ees olulised arenguülesanded ning tänu oma akadeemilisele taustale saab ta hästi kaasa aidata nende saavutamisele Postimehe Fondis, millel saab lähiaastail olema kaalukas roll Eesti kultuuri ja teaduse toetamisel. «Seega meie töised kontaktid toimetusega jätkuvad ja soovin edu uuele peatoimetajale Postimehes algatatud digipöörde lõpuleviimiseks ning samuti ülejäänud toimetusele uuteks õnnestumisteks! Postimees on Eesti mõjukaim väljaanne ja ühises töös teenime edasi oma lugejaid,» lisas Raudsaar.