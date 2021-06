Metsafirmad kaebavad linnurahu «rikkuvate» jalutajate ja muruniitjate peale

«Osa kaebustest on tõesti metsamajandajate esitatud,» kinnitas Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Olav Avarsalu. «Sel aastal on keskkonnaametile laekunud kokku 206 lindude pesitsusaegse häirimisega seotud teadet. Neist teadetest 117 on olnud seotud metsaraietega ja 89 muude tegevustega, mis võivad linde häirida.»

Kui palju on «muude tegevuste» peale kaevanud just metsafirmad, selle kohta pole Avarsalu sõnul täpset teavet. Kaebuste sisu järgi on kaebused olnud näiteks sellised: ehitiste renoveerimise ja lammutamisega seotud teateid on seni olnud 21, põllumajandustöödega (nt niitmine, kündmine, silo tegemine ja mürgitamine) 12, looduses – eelkõige saartel ja laidudel – liikumisega seotud teateid 18 ning pargis muru niitmisega või pilliroo niitmisega seotud teateid 4.