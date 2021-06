Kallas: peame vaatama ka suuremat pilti ja Eesti-Soome suhteid hoidma

Riigikogu saadik Raivo Tamm (Isamaa) esitas infotunnis peaministrile küsimuse, kas too poleks Soome ja Eesti vahelise ummikseisu lahendamiseks juhtrolli juba ehk varem pidanud võtma.

Kallas on enda sõnul püüdnud olukorda lahendada alates jaanuarist ja kuna nakatumisnäitajad on selgelt langenud, ei ole Soome karmid piirangud tänase seisuga enam põhjendatud. «Väga pikalt oli meie viirusolukord hoopis teistsugune, nad tõid välja just need epidemioloogilised põhjused, miks ikkagi piire selliselt avada ei saa. Viimaseid otsuseid muidugi enam epidemioloogilise olukorraga põhjendatud ei ole,» sõnas Kallas riigikogu infotunnis.

Kallase sõnul on välisministeeriumide töörühmad omavahel suhelnud, kuid Soome valitsus on lahenduses väga jäik olnud. «Soomes muidugi tulevad ka kohalikud valimised. Pärast seda nädalavahetust loodame, et läheb olukord paremaks. See, et olukord on mõistetamatu, on tõsi, Soome on natuke võib-olla oma heade koroonanäitajate lõksus,» lisas peaminister.

Samuti tundub Kallasele, et Soome otsuste taga võivad olla ka muud põhjused. «Nad on endale seadnud väga madala eesmärgi,» tõdes Kallas ja viitas Soome seatud piirangule – riiki võivad siseneda nende riikide elanikud, kus nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 25. «Järgmistel päevadel on meil samuti kavas veel täiendavad sammud, et Soomet ikkagi ümber veenda, ja loodame, et mingi lahendus saabub,» kinnitas peaminister.

Hoitakse ka häid suhteid

Peaministri sõnul tuleb naaberriigi survestamisel arvestada ka riikide omavaheliste suhetega. «Loomulikult läheb kuskilt piir, kus asjad lähevad n-ö kurjaks,» arutles Kallas infotunnis. «Ühelt poolt on meil ikkagi naabritega vaja ka häid suhteid ja seetõttu oleme püüdnud seda ajada sõbralikult, mõista ka nende muresid ja tuua välja, mida me kõik oleme teinud selleks, et see tööränne saaks avatud,» kirjeldas ta ja viitas näiteks ka laevaliikluses kasutatavatele võimalustele.