OTSEPILT ⟩ Riigikogulased kogunesid Toompeale lisaistungitele

Kui venitustaktikat jätkatakse ka laupäeval ning kõiki plaanitud päevakorrapunkte ei jõuta läbi arutada – ja EKRE on kinnitanud, et ta seda teeb –, toimub ka pühapäeval riigikogu istung. See algab kell 10 ning kestab kuni päevakorra ammendumiseni, aga mitte kauem kui esmaspäeval kella üheksani. Siis algab riigikogus uus töönädal ning fraktsioonide arutelud.