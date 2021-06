Fotod ⟩ Kommunismiohvrite memoriaalis avati uued nimetahvlid

Alates memoriaali rajamisest Maarjamäel ning e-memoriaali avamisest internetis on instituudiga võtnud ühendust sajad inimesed, kes on aidanud välja selgitada paljude seni teadmata saatusega represseeritute andmeid ja lugusid või parandada ebatäpsusi. Samas ootavad selgitamist veel tuhandete Eesti inimeste saatused, kelle kohta käiv info on puudulik.

Esmaspäeval kell 15.15 kommunismiohvrite memoriaalis avatud uutel nimetahvlitel on teiste hulgas kolme venna – Mati, Kaljo ja Kalevi – nimed, kes hukkusid väikelastena küüditatutena Siberis alatoitumise, ebainimlike elutingimuste ja meditsiiniabi puudumise tõttu. See on e-memoriaali vaates täiesti uus teadmine, sest Siberis hukkunud laste kohta on infot väga vähe. Tänu peres säilinud mälestuste jagamisele instituudiga on laste nimed nüüd jäädvustatud memoriaalis.