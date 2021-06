Koroonapiirangute mõjul kahanes tööõnnetuste arv

«Ida-Virumaal on paraku jah veidi teine suhtumine, kus kergetest tööõnnetustest pigem ei soovita teada anda. Ilmselt just see moonutabki ka kogu Ida-Viru statistikat,» kommenteeris tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel. Ta tõi näitena välja, et kui Eestis keskmiselt jagunevad teated tööõnnetustest 25 protsendil juhtudel rasketeks ja 75 protsendil kergeteks, siis Ida-Virus on vastavad protsendid 35 ja 65, ehk silma paistab raskete tööõnnetuste suur osakaal. See viitab Abeli sõnul omakorda, et kergeid õnnetusi pigem varjatakse.