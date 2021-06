Häirekeskusele teatati täna öösel veidi pärast kella kolme, et A. H. Tammsaare teel asuvasse tanklasse tuli relvataolise esemega mees, kes ähvardas teenindajat ning röövis üle saja euro sularaha. Politsei reageeris kõrgeima tähtsusega väljakutsele üheksa patrulliga ning sündmuskoha läheduses peatati sõiduauto, milles viibis kaks meest. Sõidukit juhtinud 25-aastane mees peeti kinni, tema kaasreisija põgenes jalgsi.

Põgenik proovis varjata tõendeid, visates erinevatest hoovidest läbi joostes maha seljas olnud riideid. Lääne-Harju ja Kesklinna jaoskonna, Tallinna kordoni patrullid ja koerapatrull politseikoer Karuga lõikasid mehe põgenemistee läbi ning 22-aastane mees peeti kinni kella nelja ajal. Kinnipeetud mehi on varasemalt karistatud kriminaalkorras erinevate süütegude eest.

4. juunil veidi enne keskööd laekus häirekeskusele teade, et Tallinnas Kivimurru tänaval sisenesid tanklasse kaks meest, kes ründasid teenindajat, lükkasid ta pikali ning võtsid kassast 90 eurot sularaha. Kolmas mees ootas röövleid tankla juures õues. Peale vahejuhtumit jooksid mehed minema.

Tänaseks on politsei selles kuriteos kahtlustatavana kinni pidanud 29-aastase, 30-aastase ja 31-aastase mehe. Kõik mehed on varasemalt kriminaalkorras varguste eest karistatud.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhi Urmet Tambre sõnul ei ole kaasaja ühiskonnas enam taolistele juhtumitele kohta. «Eestis on turvaline ja ka Tallinna tänavatel on ohutu liikuda,» toonitas Tambre.

«Tanklaröövid on hääl minevikust, kus ei olnud nii häid turvasüsteeme, võimekust kiiresti reageerida ja elanikkond ei teinud koostööd. Hästi valgustatud, kaameratega varustatud ja tiheda külastatavusega koha röövimise järel on vähetõenäoline pääseda karistuseta. Politsei annab endast kõik, et kogukonna turvatunne säiliks ning sarnaseid tegusid selle tunde õõnestamiseks toime ei pandaks,» ütles Tambre.