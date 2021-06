Riigikohus: teavitamata jäetud naaber võib kaevandamislube vaidlustada isegi aastaid hiljem

Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet ja AS Mikskaar leidsid, et kaebus on esitatud tähtaega ületades. Ministeeriumi hinnangul piisas naabrite teavitamiseks sellest, kui info kaevandamislubade kohta avaldati Ametlikes Teadaannetes. Samuti märkisid riigiasutused ja kaevandusfirma, et isegi kui kaebaja sai lubadest teada alles mullu veebruaris, oleks ta pidanud pärast seda nende vaidlustamisel kiiremini tegutsema.