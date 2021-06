VIDEO ⟩ Raske haigusega võitlev Desiree vajab abi soetamaks ülikallit ravimit

«Me ootasime Desireed nii väga. Ma ei teadnud kuni raseduse lõpuni, et mul on tütar tulemas. Kui ta oma esimesed hingetõmbed tegi, olid meil emotsioonid laes, meie printsess oli sündinud. Last oodates ütlesin, et kui mulle sünnib tütar, siis olen nõus teda terve elu kätel kandma. Aga ma ei mõelnud seda sõna otseses mõttes. Aga kui on vaja, siis ma kannangi teda kogu elu kätel,» ütleb meeleheitel ema Hellika Vellemaa, kes sai tütre diagnoosist teada kuu aega tagasi.