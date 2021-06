Kütab kirgi: kas Laagri alevikus asuva kooli nimi peaks olema Laagri gümnaasium või Saue riigigümnaasium?

​Üheks riigigümnaasiumi rajamise tingimuseks oli, et Saue linnas asuv Saue gümnaasium peab gümnaasiumiosa sulgema. Nüüd ongi otsustatud, et põhikooliks muutuva Saue gümnaasiumi uueks nimeks saab Saue kool, riigigümnaasiumi nimeks aga pannakse Saue riigigümnaasium.

Nimetus kohanime järgi

Esialgse nime pooldajate eestkõnelejaks on sattunud Saue vallavolikogu liige Tormi Tabor. Tema seletab nimevalikut järgmiselt: «Laagri kohanimena on üle Eesti tuntud ja üheselt määratletav ja kui me paneme sellele piirkonnakoolile nimeks Saue gümnaasium, siis need, kes Tallinnast tulevad, lähevadki Saue jaamas maha ja imestavad, kus see kool on.» Ehk kui kool asub Laagris, siis olgu selle nimi Laagri gümnaasium, et mitte segadust tekitada.