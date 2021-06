Kui uurida haigekassa statistikat, siis selgub, et eelmise nädala lõpu seisuga on vaktsineeritud 6336 ravikindlustuseta isikut. Paraku ei näita see arv, et kodutute vaktsineerimisega oleks kõik hästi. Pigem seda, et näiteks kindlustuseta koduperenaised on hoolsad vaktsineerijad.