Innukaim meditsiinitudeng sai 800-eurose Vaabi stipendiumi

Esimese koha võitja Kriss-Mariin Lusti õppis viiendal kursusel, kui ta otsustas minna Covid-19 pandeemia ajal meditsiinisüsteemile appi. «Mulle väga meeldib õppida ja sel aastal olid huvitavad õppeained, aga samas, kuna osaliselt oli e-õpe, siis mõtlesin mõttekamalt aega ära kasutada,» meenutas võitja seda aastat. Varsti hakkasidki haiglad tudengitele abiüleskutsed saatma, tütarlaps otsustaski kandideerida. «Kui seda abi on vaja ja mina saan seda anda, siis see ongi minu kohustus,» lausus Lusti.



Kokku töötas Lusti kolmes haiglas: Ida-Viru keskhaiglas, Põhja-Eesti regionaalhaiglas ja ka Rakvere haiglas.



Küsimusele, kas koroonapandeemia on teinud temast ka tugevama arsti, vastas Lusti, et on kindlasti. «Vastutus on väga suur. Ja kindlasti ka see, et nii palju saab rohkem praktikat, kui lihtsalt kooliskäimine pakuks. Kliiniline kogemus kasvas väga palju,» selgitas Lusti. Lisaks sai ta väga suure kogemuse, kuidas patsientidega ning ka töökaaslastega suhelda.