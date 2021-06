Eksamitulemuse saab nüüd teada ka läbi nutirakenduse

Testide ja hindamise osakonna juhataja Aimi Püüa sõnule tagab uus lahendus selle, et keegi ei jää vajalikust infost ilma. «Äsja selgunud riigieksamite tulemused jõudsid kiirelt noorte nutitelefoni. Sageli ei leia inimesed infosüsteemi saadetud e-kirju, sest need võivad minna näiteks rämpsposti ning eksaminand peab oma tulemust süsteemi otsima minema, samuti annab rakendus mugavalt teada, kuhu tuleb eksamit sooritama minna.»

Püüa sõnul on StateOS-i kasutamine tasuta, vajalik on vaid Mobiil-ID või Smart-ID olemasolu.

«Kui ma alguses julgesin loota 500 noort, kes liituksid, siis 1700 on uskumatult hea tulemus, arvestades, et lahendus oli äsja käivitatud. Nüüd on meil nooruslik kasutajaskond, kellele innovatiivseid teenuseid luua ning selle nimel me koostöös erinevate riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja eraettevõtetest teenusepakkujatega ka hetkel tööd teeme,» sõnas StateOS juht Riho Oks.