Kaja Kallas: ka vabas riigis tuleb jätkata võitlemist vabaduse eest

Peaminister rõhutas Vabadussõja Müüsleri lahingu mälestussamba juures peetud kõnes, et Võidupühal ei tähista me ainult võitu Võnnu lahingus. «Võidupüha on mitte üksnes mälestuspäev meie kõigi aegade võitudest ja võitlustest, vaid ka meeldetuletus, et isegi vabas riigis tuleb ühel või teisel moel jätkata võitlemist vabaduse eest,» sõnas Kallas.

Kallas toonitas, et just lugupidamine üksteise suhtes ja soov jääda väärikaks ka siis, kui räägime rasketel teemadel, on see, mis meid liidab. «Rahvast, kellel on tugev ühtekuuluvustunne, on raske lõhestada ja seetõttu kergem kaitsta. Hoidkem seda koosolemise tahet,» ütles peaminister.