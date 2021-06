Endine keskerakondlane Mart Viisitamm astus roheparteisse

Mart Viisitamm rääkis Postimehele, et ta liitus rohelistega, kuna nende programmilised seisukohad tundusid talle sümpaatsed. «Kui mulle enne tundus, et nad on ainult ühe teema erakond, siis pärast seda, kui nad abieluvõrdsuse petitsiooni tegid, millele ma ka alla kirjutasin, tundus mulle, et neist on saamas täieõiguslik suurerakond,» selgitas Viisitamm.