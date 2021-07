Eesti suursaadik Colombias andis üle oma volikirja

Colombia kuulub esimese Ladina-Ameerika riigina NATO globaalsete partnerite hulka. Samuti on Colombia väga oluline partner Euroopa Liidule.

«Koostöö näiteks võib tuua kliimateemad, milles Colombia on oma regioonis liider,» ütles suursaadik Eigla ja lisas, et kahepoolsetes suhetes on palju potentsiaali digikoostöö edendamisel, eelkõige hästi toimiva ja koostöövõimelise e-riigi rajamisel.