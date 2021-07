Laanet: Ühendekspeditsioonivägi tugevdab Läänemere regiooni kaitset

«Augustis algava Vene Föderatsiooni suurõppuse Zapad 2021 kontekstis on vajalik oma lähiriikidega arutada ühiseid tegevusi lisaks koostööle NATO-s ja Euroopa Liidus. Ühendekspeditsiooniväe formaat on selle jaoks väga sobilik, sest selle riikidel on ühised julgeoleku väljakutsed ja soov meie regiooni selgete tegudega tugevamaks muuta,» ütles kaitseminister Laanet.

Poliitikasuunis annab juhised, millised on formaadi prioriteedid ja millistele tegevustele on vaja keskenduda, et suurendada veelgi Ühendekspeditsiooniväe võimekust ja võimalusi julgeolekuprobleemide lahendamisel eeskätt Läänemerel ja Kaug-Põhjas.

«Julgeolekuohud on muutunud mitmekesisemateks, kuid säilinud on ka traditsioonilised ohud. On väga hea, et meil on lähedane liitlaste ja partnerite grupp, mis on valmis nende väljakutsete lahendamisse koos panustama,» lisas Laanet ning kinnitas, et Ühendekspeditsiooniväe selge tulevikusuund toetab Eesti riigikaitset.