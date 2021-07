FOTOD ⟩ Kaja Kallas arutas Jaapani välisministriga digikoostööd

Kallas rõhutas kohtumisel, et Jaapan on Eesti jaoks Aasias üks olulisemaid partnereid, kellega meil on palju ühist. «Mul on hea meel, et välisministri tänane visiit tähistab 100 aasta möödumist diplomaatiliste suhete sõlmimisest ehk riikidevahelise sõpruse algusest.»

Peaminister lisas, et suhete edasi arendamiseks on samuti ruumi. «Meie majandussidemed on juba head, kuid koostööd on võimalik tihendada, võimalusi on nii digimajanduse, põllumajanduse kui ka tööstuse vallas. Eesti ettevõtjatel on Jaapani turu vastu suur huvi,» ütles Kallas.